"واشنطن بوست": تلميحات متكررة من ترامب حول إمكانية الترشح لولاية ثالثة

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، أن هناك تلميحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية الترشح لولاية ثالثة، وهذا يعد تحدٍ صريح للدستور الأمريكي الذي يحظر ذلك.

وأضافت، أن ترامب وصف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الملك"، واقتبس عبارة نابليون بونابرت: "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون".

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمرا صحفيًا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".

وصرح ترامب لـ إذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية "هو يريد (بوتين) التوصل لاتفاق. على الرغم من أنه ليس مضطرًا لإبرام صفقة، لأنه لو أراد، لكان قد حصل على البلاد بأكملها".

ولفت إلى أنه "من غير الضروري أن يكون زيلينسكي حاضرًا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.