ترامب: سنقلص التضخم وسنزيد فرص العمل بشكل كبير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقلص التضخم في الولايات المتحدة الامريكية وسيعمل على زيادة فرص العمل بشكل كبير. وأضاف: "سنفرض رسوما جمركية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل".

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تقترب من توقيع اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن.

وأوضح، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجتمعا معًا للتوصل إلى حل لوقف الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمرا صحفيًا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".

وصرح ترامب لـ إذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية "هو يريد (بوتين) التوصل لاتفاق.. على الرغم من أنه ليس مضطرًا لإبرام صفقة، لأنه لو أراد، لكان قد حصل على البلاد بأكملها".

ولفت إلى أنه "من غير الضروري أن يكون زيلينسكي حاضرًا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.