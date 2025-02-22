سميرة محسن: توسطت لماجد الكدواني.. ومحمد سعد فنان تراجيدي من الدرجة الأولى

أكدت الفنانة القديرة سميرة محسن، أنها من اكتشفت الفنان ماجد الكدواني ورشحته لأداء دورين خلال فترة دراسته بمعهد فنون مسرحية، مؤكدة أن الكدواني فنان مهم ولديه موهبة كبيرة.

وأوضحت «محسن» خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنها توسطت لماجد الكدواني للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد فشل المشهد الذي كان يقوم بأدائه في إقناع لجنة اختبارات المعهد بأدائه، وطلبت منه تقديم أول مشهد شاهدته، وبالفعل استطاع تجاوز الاختبار لينطلق في عالم الفن محققا نجاحات مبهرة.

وأشارت «محسن» خلال اللقاء، إلى أن الفنان محمد سعد لديه مهارات تمثيلية كبيرة للغاية فهو فنان تراجيدي في المقام الأول لدرجة كبيرة ولم يتلق حتى الآن أي دور يظهر مواهبه التراجيدية.

كما استعادت الفنانة القديرة سميرة محسن خلال اللقاء ذكرياتها وبدايات عملها في الفن وعلاقتها بالنجوم والفنانين وفي مقدمتهم شادية ونور الشريف وبوسي وعزت العلايلي وأحمد عز وغادة عادل وغيرهم.

وأكدت سميرة خلال اللقاء أنها اتخذت قرارًا نهائيا باعتزال التمثيل والتفرغ للتدريس بأكاديمية الفنون بعد نصيحة تلقتها من أحد الأكاديميين.

كما كشفت خلال لقائها عن تفاصيل قيام الفنان الكبير توفيق الدقن بخنقها، مؤكدة أنه لولا تدخل الفنانة سميحة أيوب لإنقاذها لفارقت الحياة.

وأيضا كشفت خلال اللقاء تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شادية، وسر العلاقة القوية التي جمعت بينهما، وتفاصيل المكالمات التليفونية بينهما بعد اعتزال شادية والتي كانت ترفض التواصل مع أحد في الوسط الفني، وماذا طلبت منها شادية خلال هذه المكالمات التي كانت تتم أسبوعيا.