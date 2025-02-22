إشادة واسعة من سكرتيري عموم الاتحادات الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية

زار وفد من سكرتيري العموم بالاتحادات الأفريقية لكرة القدم، المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم ومركز المنتخبات الوطنية وكان في استقبالهم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وذلك على هامش ورشة عمل ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

تضمن برنامج التدريب الخاص بورشة العمل، زيارة مقر الاتحاد والتعرف على الإمكانيات التي يحويها وأبدي سكرتيرو العموم انبهارهم الشديد بالمنشآت والإمكانات الهائلة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية التي تضاهي أحدث التصميمات العالمية.

وعلى هامش الزيارة، خاض وفد سكرتيري العموم للاتحادات الأفريقية مباراة ودية علي أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، وقام المهندس هاني أبو ريدة بإهدائهم قميص منتخب مصر في ختام الزيارة.

وحرص وفد سكرتيري العموم على تقديم الشكر للمهندس هاني أبو ريدة والدكتور مصطفى عزام في ختام اليوم الرائع، معربين عن سعادتهم الكبيرة بحسن الاستقبال.