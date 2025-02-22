سميرة محسن: «توفيق الدقن كان هيخنقني وسميحة أيوب أنقذتني»

أكدت الفنانة القديرة سميرة محسن، أنها لن تنسى موقف حدث لها خلال مسيرتها الفنية وهي قيام الفنان توفيق الدقن بخنقها خلال تصوير أحد المشاهد بإحدى المسرحيات التي شاركت فيها في بدايات عملها الفني.

وقالت سميرة محسن خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، إن "توفيق الدقن اندمج في الدور وكادت أصابعه تخترق رقبتي لولا لن انتبهت سميحة أيوب لذلك والتي تحركت بسرعة لإنقاذها".

وأشارت سميرة محسن إلى أنها اتخذت قرار اعتزال عالم الفن بمحض إرادتها، فهي لا ترغب للعمل فيه مرة أخرى، وهي تتفرغ حاليا لقضاء أوقاتها بين أسرتها وعالم التدريس.

وأوضحت «محسن» أن قرار اعتزالها الفن ناتج عن مقولة زوجها وهي بأن "الممثل كلما تقدم في العمر بيرخص، والمدرس كلما تقدم في السن بيغلى".

وتستعيد الفنانة القديرة سميرة محسن خلال اللقاء ذكرياتها وبدايات عملها في الفن وعلاقتها بالنجوم والفنانين وفي مقدمتهم شادية ونور الشريف وبوسي وعزت العلايلي وأحمد عز وغادة عادل وغيرهم.

وأكدت سميرة خلال اللقاء أنها اتخذت قرارًا نهائيا باعتزال التمثيل والتفرغ للتدريس بأكاديمية الفنون بعد نصيحة تلقتها من أحد الأكاديميين.

وأيضا كشفت خلال اللقاء تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شادية، وسر العلاقة القوية التي جمعت بينهما، وتفاصيل المكالمات التليفونية بينهما بعد اعتزال شادية والتي كانت ترفض التواصل مع أحد في الوسط الفني، وماذا طلبت منها شادية خلال هذه المكالمات التي كانت تتم أسبوعيا.

وفي مفاجأة كشفت عنها سميرة محسن أكدت أنها اكتشفت الفنان ماجد الكدواني حيث رشحته لأكثر من دور أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية، كما أكدت أن محمد سعد فنان تراجيدي من الدرجة الأولى ولم تتاح الفرصة له بعد لإظهار موهبته التمثيلية.