وزير الشباب يتفقد معسكر القرش ويشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع ويل سبرنج

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معسكر القرش بالإسماعيلية "Alkersh Youth Motel Camp)، وذلك برفقة اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وذلك في إطار متابعة للأنشطة الشبابية والرياضية التي تنظمها الوزارة لدعم وتطوير البرامج الترفيهية والتثقيفية للشباب، وذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، الدكتورة أميرة فاروق مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء، والدكتور عبد الله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار.

وخلال جولته، تفقد وزير الشباب والرياضة المنشآت والملاعب، حيث أكد على أهمية توفير بيئة مناسبة تتيح للشباب الاستفادة القصوى من الأنشطة المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمعسكرات الشبابية لتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم الحياتية.

كما تفقد وزير الشباب معسكر ويل أسبرنج تحت عنوان FATHER and child camp، ضمن المعسكرات العائلية التي يتم تنفيذها في معسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، بهدف توطيد العلاقات الأسرية وتسليط الضوء على الدور الإيجابي للأب في تربية الأبناء، في ظل بيئة ترفيهية وتثقيفية تساعد على بناء جسور التواصل بين الأجيال.

وعقب تفقد المعسكر، شهد الدكتور أشرف صبحي مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "ويل سبرنج"، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وعن "ويل سبرنج "خالد فوزي رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك في تنظيم عدد من البرامج والمخيمات الشبابية المتخصصة في تنمية المهارات القيادية، وتعزيز القيم الإيجابية بين النشء والشباب، بالإضافة إلى التعاون لتنمية مدربي الاتحادات والفرق الرياضية بالتعاون مع مؤسسة 3D لتطوير المدربين على طرق وكيفية التعامل مع الرياضيين من الناحية الذهنية والنفسية، والتعاون لمساعدة الأطفال من سن (٦-١٤) سنة لتحديد الرياضة المناسبة له بنا على اختبارات ومعايير مختلفة، بجانب التعاون لتنمية الرياضيين من الناحية الذهنية والنفسية والتي تنعكس بشكل مباشر على أداء اللاعب في الملعب وخارج الملعب، التطوع لتوفير أيام team building للفرق الرياضية والمنتخبات في المدن الرياضية.

وأكد "صبحي" أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة في مجال التنمية الشبابية، بهدف تقديم أنشطة نوعية تسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير المعسكرات الشبابية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في أنشطة بناءة ومثمرة.

وأضاف وزير الشباب أننا حريصون على أن تقدم جميع الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة الخدمات وتلبية كافة احتياجات الشباب والأسرة المصرية على المستوى الرياضي والشبابي، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة المصرية لتلبية كافة متطلبات واحتياجات الشباب المصري بجميع محافظات مصر.

وأعرب ممثلو مؤسسة "ويل سبرنج" عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرين إلى أن البروتوكول سيسهم في توسيع نطاق الأنشطة المقدمة للشباب وتعزيز قدراتهم البدنية والذهنية من خلال برامج تفاعلية مبتكرة.

وتتضمن المنشآت بمعسكر القرش ملعب كرة قدم قانوني، وملعب خماسي و2 ملعب بادل، ومجمع حمامات سباحة يشمل حمام سباحة نصف أولمبي وحمام سباحة أطفال، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تتسع لـ 250 فردًا ومبنى إداري، وجناح أنشطة لتنس طاولة والبلياردو، وورش عمل فنية ومبنى للجيم ومبنى للإقامة والإعاشة، ومطعم كبير ومسجد.