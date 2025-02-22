البابا تواضروس الثاني يشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشباب السكندري

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، الجلسة الافتتاحية لمجلس الشباب السكندري التي عقدت بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

تضمنت الجلسة عدد كلمات منها كلمة القس داود وديع مقرر الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية والذي أعرب خلالها عن تقديره لحرص قداسة البابا على متابعة هذه الخدمة ومشاركته في الجلسة الافتتاحية، ثم قدم عرضًا لأنشطة المجلس في الفترة الماضية إلى جانب رؤية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور مينا رمسيس مسؤول البرنامج أن فكرة البرنامج نابعة من رؤية قداسة البابا لخدمة الشباب والذي يعد ثمرة من ثمار ملتقيات الشباب.

وقدم مجموعة من الشباب المشارك في البرنامج أهم الموضوعات والفقرات التي قدمت خلال الفترة الماضية.

وتحدث المهندس سامح صليب مدير مكتب ملتقيات الشباب مثمنًا دور الكنيسة في عصر قداسة البابا والذي قدّم للكنيسة لقاءات وبرامج وفعاليات هادفة للشباب من داخل وخارج مصر.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا والذي قدم الشكر في بدايتها للآباء الأساقفة، ولوكيل عام البطريركية والآباء الكهنة الحضور لمتابعتهم لولادة عمل جديد يخدم الشباب بالإسكندرية، والذي يعتبر باكورة متميزة لقيادة الشباب والتفكير في مستقبل خدمتهم وطلب قداسته في كلمته من الشباب تحقيق ثلاثة محاور في شخصيتهم وهي:

١- روحي: العلاقة مع الله، الإنجيل، الصلوات، الأصوام، ونقاوة القلب.

٢- كنسي: العلاقة مع الكنيسة بدأت من المعمودية، وتغذت بالإفخارستيا، وتم صقلها بمدارس الأحد.

٣- وطني: فأنت تعيش على أرض باركها السيد المسيح وهي مصر، والكرسي الرسولي الوحيد في إفريقيا هنا في مصر، والإسكندرية هي مقر الكرسي.

‏ويتكون مجلس الشباب السكندري من خمسين شاب وشابة من مختلف كنائس وقطاعات الإسكندرية الرعوية ويسعى إلى تكوين كوادر قيادية شابة لقيادة خدمة الشباب بالإسكندرية.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

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