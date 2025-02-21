اليابان تجدد التزامها بدعم أوكرانيا بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب

أكد وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية هيسايوكي فوجي، التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع أوروبا والمجتمع الدولي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نشرته، اليوم الجمعة، أن فوجي شارك في فعالية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليابان بالتعاون مع السفارة البولندية في طوكيو، مشددا على دعم بلاده الثابت لكييف في مواجهة العدوان الروسي.

حضر الفعالية عدد من السفراء والمسؤولين، من بينهم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليابان جان فرانسوا باكيه وسفير بولندا لدى اليابان بافل ميليفسكي وسفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كارسونيسكي، إلى جانب ممثلين عن سفارات أخرى.تقديرًا لنجاحهم وتوفقهم في امتحان منتصف العام الدراسي لعام 2024 - 2025