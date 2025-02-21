مصطفى محمد يلوح بالرحيل عن نانت: هناك أمور ليست بيدي

لوح مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري ونادي نانت الفرنسي، بإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أنه مستعد لخوض تجربة احترافية جديدة إذا لم يكن ضمن حسابات المدير الفني للفريق.

أعرب مصطفى محمد عن سعادته بالتواجد مع نانت، لكنه شدد على أنه ليس لديه أي مشكلة في البحث عن تحدٍ جديد إذا شعر بأنه ليس الخيار الأول للمدرب.

تصريحات مصطفى محمد

وقال مهاجم نانت: «المدرب قد يفضل لاعبين آخرين، وهذا حقه، وفي هذه الحالة، سأبحث عن فرصة أخرى لإثبات قدراتي».

وأشار مصطفى محمد إلى أنه يثق في نفسه وفي قدرته على تقديم مستويات مميزة مع أي فريق، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا خارجة عن إرادته، مثل تغيير قناعات المدرب تجاهه.

وأضاف: «لست آلة، لا أستطيع تغيير حب أو كره المدرب لي، لكنني سأعمل بكل جد واجتهاد لأكون جاهزًا لاستغلال أي فرصة تتاح لي».

وأكد مصطفى محمد أنه سيواصل العمل بجدية في التدريبات، وسيكون دائمًا مستعدًا لاستغلال أي فرصة للمشاركة في المباريات، مستشهدًا بتسجيله هدف التعادل أمام ليون وهدف الفوز في المباراة التالية، مشددًا أنه لم يكن ليسجل هذين الهدفين لو لم يكن جاهزًا.

وفي تصريحات لشبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، أكد مصطفى محمد ثقته في قدراته للعب في أي فريق أوروبي، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا للتطور على المستويين الفني والشخصي.

وأتم مصطفى محمد: «ما حدث معي مؤخرًا أمور ليست في يدي أن أغيرها، ورغم ذلك سجلت هدف التعادل ضد ليون ثم هدف الانتصار في المباراة التالية».

شارك مصطفى محمد في 19 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، حيث خاض أغلب هذه المباريات بديلًا، إذ يعيش أوقات عصيبة تحت قيادة المدرب أنطوان كومباري.