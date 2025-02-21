البيت الأبيض: زيلينسكي قد يوقع قريبا اتفاقا بشأن المعادن الأوكرانية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، مايك والتز، إنه يعتقد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيوقع اتفاقا بشأن المواد الخام مع الولايات المتحدة.

وأضاف والتز خلال مؤتمر "العمل السياسي المحافظ"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة أن أوكرانيا ستوقع "في أمد قريب جدا" اتفاقا مع واشنطن بشأن معادنها النادرة، قائلا "انظروا، المحصلة النهائية هي أن الرئيس زيلينسكي سيوقع على هذا الاتفاق وستشهدون ذلك في وقت قريب للغاية. وهذا أمر جيد بالنسبة لأوكرانيا".

ووصف والتز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "صانع صفقات"، مشيرا إلى أن زيلينسكي كان قد اقترح الشراكة بشأن المواد الخام العام الماضي.

و"العمل السياسي المحافظ"، هو مؤتمر سنوي; يحضره نشطاء محافظون ومسئولون منتخبون من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكان الرئيس ترامب قد "ربط المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، التي تعرضت لحرب من جانب روسيا، بحق الوصول إلى احتياطياتها من المعادن النادرة. وتعتبر مخزونات المعادن النادرة ذات جدوى اقتصادية عالية وأهمية استراتيجية".