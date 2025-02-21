ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدتين وإصابة طبيب في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث أن سيارة ملاكي إصطدمت بعمود إنارة، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد كمين كوم أوسيم باتجاه القاهرة، وأصفر الحادث عن وفاة سيدتين وهم "يمني .خ "، وعبير .ع "، وإصابة طبيب  يدعى " رجب .ع " وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع سيدتين وإصابة طبيب في حادث بالفيوم مستشفى الفيوم العام محافظة الفيوم طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي حوادث الطرق في الفيوم