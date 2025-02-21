مصرع سيدتين وإصابة طبيب في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث أن سيارة ملاكي إصطدمت بعمود إنارة، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد كمين كوم أوسيم باتجاه القاهرة، وأصفر الحادث عن وفاة سيدتين وهم "يمني .خ "، وعبير .ع "، وإصابة طبيب يدعى " رجب .ع " وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.