دراما رمضان.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل "شباب إمرأة"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "شباب إمرأة"، البرومو الدعائي للمسلسل، استعداداً للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

وجاء الإعلان بتقديم بعض المشاهد التشويقية للمسلسل، ونبذه عن بعض تفاصيل العمل لمشاركتها مع الجمهور.

https://www.instagram.com/reel/DGWId0BoqLP/?igsh=Y3llMWJrZzh5czhp



تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير على البرومو الدعائي للمسلسل، وانقسمت التعليقات بين داعم الفنانة غادة عبد الرازق على تقديم دور الفنانة تحية كاريوكا للفيلم من قبل، وبين من يري أن العمل لن ينجح.

ويقدم المسلسل قصة شاب قروي من الريف يسكن في منزل سيدة تكبره في العمر، وتقع في غرامه وتتصاعد الأحداث بشكل درامي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، طارق النهري، يوسف عمر، والإخراج أحمد حسن.

يشار أن المسلسل يقدم قصة فيلم شباب إمرأة، أحد أهم أفلام السينما المصرية، وينتظر الجمهور المسلسل، لتبدأ المقارنات المنتظره المصاحبة لتلك النوعية من الأعمال الفنية.