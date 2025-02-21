قيادي في حماس: سلمنا جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أنها سلمت جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس للصليب الأحمر، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد إعلام فلسطيني، نقلا عن قيادي في الحركة: "سلمنا الصليب الأحمر جثمان المحتجزة شيري بيباس".

من جانبها، أوردت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول، قوله أن الصليب الأحمر تسلم تابوتا من حماس من المفترض أن يحتوي علي جثة شيري بيباس.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن مصدر أمني، قوله إن "الصليب الأحمر أبلغنا بتسلمه من حماس جثمانا يعود لشيري بيباس".

وأوضح إعلام إسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيتسلم جثمان شيري بيباس من الصليب الأحمر، وأن معهد الطب الشرعي في تل أبيب "أبو كبير" يستعد لاستقبال جثة وإجراء الفحوصات للتأكد من أنها تعود لشيري بيباس.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال أنه يتحقق من تقارير أفادت بأن الحركة سلمت الصليب الأحمر جثة المحتجزة شيري بيباس.

وكان جيش الاحتلال قال إن واحدا من الجثامين الأربعة التي تسلمها من حماس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري، يوم أمس الخميس، يعود لـ"شخص مجهول"، وليس للمحتجزة شيري بيباس.