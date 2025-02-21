ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

على بعد أمتار من شقة سفاح المعمورة.. حريق بعقار دون إصابات في الإسكندرية

حريق محدود بالمعمورة
حريق محدود بالمعمورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق محدود اندلع مساء اليوم داخل شقة بالطابق الثالث بأحد العقارات الكائنة بشارع مي زيادة بمنطقة المعمورة البلد، وذلك على بعد أمتار من الشقة المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، دون وقوع أي إصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في الطابق الثالث من العقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث نجحت في السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتجري حاليًا التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

الحماية المدنية بالإسكندرية الإسكندرية الحريق السيطرة علي النيران السيطرة على حريق حريق داخل شقة قوات الحماية المدنية بالإسكندرية محافظة الاسكندرية