على بعد أمتار من شقة سفاح المعمورة.. حريق بعقار دون إصابات في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق محدود اندلع مساء اليوم داخل شقة بالطابق الثالث بأحد العقارات الكائنة بشارع مي زيادة بمنطقة المعمورة البلد، وذلك على بعد أمتار من الشقة المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، دون وقوع أي إصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في الطابق الثالث من العقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث نجحت في السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتجري حاليًا التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.