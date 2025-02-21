محمد صلاح: عمر مرموش أخي الصغير وسعيد بانضمامه لمانشستر سيتي

عبر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بانتقال مواطنه عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي، واصفًا إياه بـ«الأخ الصغير».

جاءت تصريحات محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في حوار مع شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا: «عمر مرموش بمثابة الأخ الصغير لي، أخبرته أنني موجود دائمًا إذا احتاج أي شيء».

وأضاف محمد صلاح: «علاقتي مع مرموش جيدة للغاية، نتراسل باستمرار ونتحدث خلال معسكرات المنتخب المصري».

عمر مرموش ضد محمد صلاح

وأعرب صلاح عن فخره بانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، متمنيًا أن يحذو حذوه المزيد من اللاعبين المصريين.

ولفت نجم ليفربول: «أنا سعيد للغاية لـ مرموش لاتخاذه هذه الخطوة، أتمنى أن نرى المزيد من اللاعبين المصريين في أعلى المستويات».

وأتم محمد صلاح: «لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم اللعب في أعلى مستوى، لكننا نحتاج فقط إلى تغيير عقليتنا قليلًا والتكيف مع الثقافة الأوروبية لأنها مختلفة تمامًا عن ثقافتنا».

محمد صلاح VS عمر مرموش .. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة الأولى التي تجمع عمر مرموش ضد محمد صلاح.

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد معقل السماوي، يوم الأحد المقبل، وتنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

انتقل عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.