المبعوث الأمريكي لأوكرانيا يصف مباحثاته مع زيلينسكي بأنها "إيجابية"

وصف المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، مباحثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها إيجابية.

وقال كيلوج في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" "إنه أجرى مباحثات مكثفة مع القيادة العليا في أوكرانيا، ووصف المحادثات مع زيلينسكي بأنها موسعة وإيجابية".

وناقش زيلينسكي وكيلوج خلال مباحثاتهما الضمانات الأمنية الفعالة وإعادة السجناء، كما اقترح الجانب الأوكراني أسرع الطرق لتحقيق النتائج في إرساء السلام.

ووصف كيلوج الرئيس الأوكراني بأنه زعيم شجاع لأمة في حالة حرب.

يأتي ذلك في ظل التوتر الشديد بين واشنطن وكييف، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلى نظيره الأوكراني، عندما وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرا إلى أنه عليه التحرك بسرعة وإلا فإنه "لن يتبقى له بلد".