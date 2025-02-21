الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح المؤتمر الرابع ليوم الخادم البطريركي

افتتح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المؤتمر الرابع ليوم الخادم البطريركي، الذي تنظمه اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

تُقام فعاليات المؤتمر الرابع ليوم الخادم البطريركي يومي الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من فبراير الجاري، وذلك ببيت التكوين، بأبوقرقاص، تحت شعار "الرجاء بين كلمة وحياة"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "رجاءهم في الذي يُخلصهم" (سيراخ ١٣:٢٤).

شارك في افتتاح المؤتمر الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ومسؤولو، وأعضاء اللجان المُنبثقة من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي.

شارك أيضًا مسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، بإيبارشيات كنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى خدام مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.

بدأ اليوم بتوزيع مجموعات العمل، وتقديم تنبيهات المؤتمر، أعقبه التعارف المتبادل بين خدام التعليم المسيحي، ثم رحب نيافة الأنبا دانيال بصاحب الغبطة، وبصاحبي النيافة الأنبا بشارة جودة، والأنبا باسيليوس فوزي، شاكرًا الأب البطريرك لدعمه الدائم والمستمر للتعليم المسيحي.

وطالب مسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، الجميع من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، تجاوبًا مع دعوة غبطة البطريرك.

كذلك، قام المطران بتعريف اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، واللجان المنبثقة منها، والخدمات التي تقدمها، موضحًا الأعمال التي أنجزت، خلال الفترة المقبلة، والرؤية المستقبلية للجنة، مؤكدًا أهمية دور معلم التربية الدينية في نقل الإيمان المسيحي لمخدوميهم، مشددًا ضرورة استغلال جهود كافة الإيبارشيات لخير لأبناء رعايا، لخدمة الكنيسة، والأسرة، والمجتمع.

وتابع الأنبا دانيال: على الخادم أن يدرك البُعد الشخصي للقاء التعليم المسيحي، وأن يهتم بتكوين نفسه على كافة المستويات، معبرًا عن امتنانه لجميع القائمين على خدمة التربية الدينية بجميع كنائسنا.

وعقب ذلك، قدم القمص أنجيلوس شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية أسيوط المحاضرة الأولى للمؤتمر، معطيًا نبذة تعريفية عن "كتاب دليل خادم التعليم المسيحي".

تلا ذلك، المحاضرة الثانية التي ألقاها الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا بعنوان "مسيرة النمو في الرجاء".

تضمن اليوم أيضًا مجموعات العمل، وتسجيل استمارات الخدام الإلكترونية، بقيادة الأب فرنسيس وجدي، مسؤول لجنة الميديا، المُنبثقة من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

الجدير بالذكر أن اليوم الافتتاحي شهد توقيع غبطة البطريرك لكتاب دليل خادم التعليم المسيحي، الذي أصدرته اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.