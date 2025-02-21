غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة زد في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره زد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق غزل المحلة، يوم الأحد المقبل، ضيفًا على نظيره زد بملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

خاض غزل المحلة تدريباته بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، الذي قرر مواصلة استعدادات الفريق بدون راحة بعد المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

وليد خليل يطمئن على استعدادات غزل المحلة لمواجهة زد

واطمئن المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على استعدادات زعيم الدلتا قبل مواجهة زد، بحضوره المران وعقد جلسة مع بابافاسيليو واللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على المصري البورسعيدي، الثلاثاء الماضي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث عشر.