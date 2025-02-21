بالصور.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية في قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي، بمشاركة 261 مهندسًا، وذلك بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني. وخلال الاجتماع، استعرض مجلس النقابة الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال العام، كما تم اعتماد القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وإقرار موازنة عام 2025، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات.

و في بداية الجمعية العمومية أعرب الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة عن تقديره لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المستمر لتعزيز العمل النقابي و النهوض بالمهنة ، كما وجه الشكر إلى أعضاء اللجان النقابية على مساهماتهم الفعالة، وإلى المنظومة الإدارية على جهودهم في تقديم الخدمات للمهندسين بكفاءة وإخلاص. وأكد أن نقابة الإسكندرية تخطو بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مع طموحات جادة لتعزيز الشراكة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما رحب الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة بالحضور، مؤكدًا أهمية الترابط والعمل الجماعي للنهوض بالنقابة والمهنة،. كما أشاد بتعاون اللجان المختلفة وأعضاء الجمعية العمومية الذين أظهروا التزامًا ومسؤولية عالية ، مؤكدًا أن جميع اللجان تعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة , و أستعرض بعدها تقرير مفصل لجميع أنشطة النقابة و اللجان خلال العام السابق .

و أستكمل فيما يخص لجنة تنظيم الجمعية العمومية ، أشاد " الحضري" بالجهود المبذولة لتنظيم الاجتماع بصورة مشرفة، مشيدًا بدور اللجنة المنظمة، والتي ضمت المهندس وليد ماضي ، المهندس باسل ياسر ، المهندس محمد قبيصي ، و المهندس محمد سعيد ، بجانب الاستعانة بعدد من أعضاء الجمعية العمومية المتطوعين في التنظيم .

و من جانبه أعرب المهندس محمد فتح الباب أمين النادي عن تقديره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في مجلس النقابة ، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية و مجلس النقابة و العاملين بها يمثلون مثلث قوة يساهم في تحقيق إنجازات ملموسة . كما استعرض تقريره بشأن الأعمال التي تم إنجازها خلال العام السابق بالنادي و مشيرا إلى التحديات التي واجهها النادي منذ عام 2018 و حتى 2024، والجهود المبذولة لحلها، بالإضافة إلى التوسعات التي تم تنفيذها .

و بدوره أستعرض المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة تقريره الخاص بالقوائم المالية الخاصة بالنقابة و مشروع إسكان المهندسين ببرج العرب و التي شملت ميزانية عام 2024 و كذلك الموازنة لعام 2025 .

كما قام المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي، الذي استعرض القوائم المالية الخاصة بالنادي و شملت الميزانية لعام 2024 و الموازنة لعام 2025 ، مؤكدا على سعي مجلس النقابة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالنادي .

كما قدم المهندس هشام نور الدين، مراقب الحسابات، تحليلًا تفصيليًا للميزانية، متناولًا الإيرادات والمصروفات لعام 2024 و مقارنتها بالموازنة اللتي تم إعتمادها بالعام السابق و توصياته، و تبعه تقرير مراجع الحسابات الاستاذ أحمد عمارة ممثلا لمكتب الاستاذ الدكتور عبد الله هلال من كلية التجارة جامعة الاسكندرية.

تلاه إعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية بأغلبية الحضور , كما تم انتخاب المهندس هشام نور الدين مراقبًا للحسابات لعام 2025، بعد حصوله على أعلى الأصوات خلال الاقتراع داخل الجمعية العمومية.

كان ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد ، المهندس كريم عزت ، الدكتور محمد صلاح ، الدكتور ميسرة الطحان ، المهندس مينا ميلاد ، المهندس محمد الرشيدي ، المهندس محمد السعدي ، المهندس باسل ياسر ، المهندس محمد قبيصي و المهندس محمد سعيد وكذلك أعضاء مجلس إدارة النادي المهندس هادر ميتو و المهندس أيمن سرحان .