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الجمعة 21 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد عقود من الصراع الدامي.. حل النزاع الحدودي بين قيرغيزستان وطاجيكستان

علم قرغيزستان وطاجيكستان
علم قرغيزستان وطاجيكستان
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قالت قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الجمعة، إنهما حلتا نزاعا حدوديا مستمرا منذ عقود أثار اشتباكات بين مجموعات عرقية مختلفة أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووقع كبار المسؤولين الأمنيين من كلا البلدين اتفاقية تحدد حدود الدولة على مسافة تزيد عن 970 كيلومترا (600 ميل) بعد حل الخلافات حول مناطق معينة. ويجب الآن التوقيع على الوثيقة من قبل رؤساء البلدان.

وقتلت المناوشات التي استمرت يومين في المناطق الحدودية أكثر من 100 شخصا في سبتمبر 2022 ودفعت إلى نزوح حوالي 140000 شخصا. وأسفرت اشتباكات مماثلة في أبريل 2021 عن مقتل حوالي 20 شخصا وإصابة أكثر من 200 اخرين.

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