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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يجمد رصيد الاتحاد السكندري بفوز مثير في الدوري المصري

نادى البنك الاهلي
نادى البنك الاهلي
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حقق البنك الأهلي انتصار ثمين على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز 2024-2025، على استاد المقاولون العرب.

بدأ البنك الأهلي المباراة بقوة، حيث افتتح أسامة فيصل التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز محمد إبراهيم التقدم بهدف ثاني سريع في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 33، نجح عمرو جمعة في تقليص الفارق للاتحاد السكندري، قبل أن يدرك عبد الغني محمد التعادل في الدقيقة 51 مع بداية الشوط الثاني.

 لكن ياو أنور، الذي تألق بصناعته لأول هدفين، عاد ليمنح البنك الأهلي هدف الفوز في الدقيقة 59، ليحسم اللقاء لصالح فريقه بنتيجة 3-2.

بهذا الفوز، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل 
في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 18 نقطة في المركز 11.

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