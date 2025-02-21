الرياضة تستقبل وفود الدول المشاركة للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

استقبلت وزارة الشباب والرياضة وفود الدول المشاركة للإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية أمس، ضمن اجتماعات اللجنة التنفيذية الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية واجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، أن هناك رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية في مكان متميز، مؤكدًا ضرورة أن نبدأ بدعم أنفسنا بالاتحاد الأفريقي وتطوير موارده، والتطرق إلي أجندة العمل خلال الفترة المقبلة.

حيث يشارك في الاجتماعات وفود 22 دولة أفريقية ممثلين من (ليبيا، زيمبابوي، أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، زامبيا، جنوب أفريقيا، رواندا، الجزائر، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الكاميرون، إثيوبيا، غينيا، مالاوي، جمهورية الكونغو، السنغال، تونس).

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد حصل دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ويعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، خلال الدورة الحالية من 2023 وحتى 2027.