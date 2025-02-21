الكشف الطبي بالمجان على 1819 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أقامت مديرية الصحة في دمياط ، قافلة طبية بقرية كفر الغاب مركز كفر سعد بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت اشراف وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور محمد يحيى بدران حيث اعلنت ادارة القوافل العلاجية بقيادة دكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين ، حيث أنطلقت قافلة طبية مجانية بقرية كفر الغاب بمركز كفر سعد و استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

حيث تضمنت القافلة 10 عيادات تخصصية علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها 1819 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة 6 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وأيضًا إجراء 306 تحليل بمعمل الدم و 25 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 22 حالة بالأشعة و 73 حالة بالسونار ، وفحص 133 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد 8 ندوات للتثقيف الصحى حضرها 101 مواطن بالإضافة لوجود فريق مبادرات رئاسية متنقل للكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي والاورام السرطانية .

أجرى الفريق الطبى بمستشفى دمياط العام جراحة ناجحة لتركيب صمام مخى بريتونى لمريضة تعانى من فشل كلوي وغيبوبة ، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة لها قبل إجراء الجراحة والتى تبين خلالها من وجود استسقاء حاد بالمخ أثر على درجة الوعى والحركة ، وعليه تم التعاون مع كافة الأقسام للتجهيز لإجراء الجراحة وتركيب الصمام لصرف ضغط السائل النخاعى الزائد و خروج الحالة بدرجة وعى كاملة بعد نجاح العملية ، والتى تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط ، فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار بتخصص جراحات المخ والأعصاب حيث تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط

هذا وقد توجه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالتحية إلى مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد بدران و الدكتور محمد اللبان مدير المستشفى، والفريق الطبى بالمستشفي " الدكتور معاذ ياسر العبد (مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب) ، الدكتور محمد إيهاب قابيل (مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب ، الدكتور احمد شوقى (اخصائى التخدير ) ، الدكتور احمد محمود (اخصائى الكلى الصناعى) و الدكتورة شيماء الاغا (اخصائى الكلى الصناعى)و جميع افراد الطاقم الطبي المعاون على هذه الجهود الناجحة .