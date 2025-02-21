لافروف: لن نثير قضية العقوبات الغربية خلال مفاوضات "تسوية الأزمة الأوكرانية"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة أن روسيا لم ولن تثير قضية رفع العقوبات الغربية ضدها خلال المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية "لن نثير هذا الموضوع خلال المحادثات; وننطلق من حقيقة أن العقوبات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الاقتصاد العالمي التي وضعها الغرب نفسه".

كما أشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شرعت الدول الغربية في الاستيلاء على الأصول الروسية، مضيفا أن "دول الغرب لم تكتف فقط بالاستيلاء على الأصول الروسية فحسب، لكنها أيضا استخدمت الفوائد المكتسبة من هذه الأصول في تمويل الحرب ضد روسيا على أيدي الأوكرانيين".