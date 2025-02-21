ترامب: لو أراد بوتين أخذ أوكرانيا لحصل عليها بالكامل.. ووجود زيلينسكي في المفاوضات "ليس مهما"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".

وأشار ترامب على إذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم "هو يريد (بوتين) التوصل لاتفاق.. على الرغم من أنه ليس مضطرًا لإبرام صفقة، لأنه لو أراد، لكان قد حصل على البلاد بأكملها".

ولفت إلى أنه "من غير الضروري أن يكون زيلينسكي حاضرا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وانتقد ترامب، الرئيس السابق جو بايدن وزيلينسكي، متهما إياهما بعدم بذل ما يكفي من الجهد من أجل التوصل إلى تسوية كان من الممكن أن تحول دون الحرب.. قائلا "كان بوسعهما التحدث مع بوتين بسهولة حول الأمر؛ لكنهما لم يعرفا كيف يتحدثان"، معتبرا كلامه أنه لا يمثل محاولة لـ "جعل بوتين يظهر بشكل أفضل أو أكثر لطفا".

وقال ترامب إن زيلينسكي "لا يمتلك أوراقا"؛ وبالتالي هو "ليس مهما" للمشاركة في أي اجتماعات، وذلك في إطار الانتقادات التي تعرض لها بسبب عدم مشاركة كييف في المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا.

وأوضح "كنت أشاهد لسنوات، وكنت أشاهده يتفاوض بدون أوراق. ليس لديه أوراق. وسئمت منه. أنت فقط تشعر بالمرض من ذلك. وقد شعرت بالأمر".

وتابع ترامب عن زيلينسكي: "لقد كان يعقد اجتماعات لمدة ثلاث سنوات، ولم يقم بأي شيء. لذلك، لا أعتقد أن من المهم جدًا أن يكون في الاجتماعات، لأكون صادقًا معك"، وأردف: "انه يجعل من الصعب جدا عقد الصفقات. لكن انظر إلى ما حدث لبلده، تم تدميره".

كما أعرب ترامب عن خيبة أمله من رفض زيلينسكي لصفقة المعادن الأرضية النادرة التي طلبها منه مقابل الدعم الذي دقمته أمريكا لأوكرانيا وبدون ضمانات مستقبلية حسبما قال الرئيس الأوكراني.