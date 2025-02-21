مصر تحصد المركز الأول لمنافسات الكاتا بالبطولة الدولية للكاراتيه الموحد باستاد القاهرة

حصد منتخب مصر المركز الاول بمنافسات الكاتا، في بطولة مصر الدولية للكاراتيه الموحد، والتي انطلقت اليوم الجمعة وتختتم غدا السبت على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.



ويشارك في البطول 700 لاعب ولاعبة يمثلون 7 دول وهي: فرنسا و إنجلترا و رومانيا و إيرلندا و أمريكا وبولندا و إيطاليا بجانب مصر البلد المستضيف للبطولة.

وشهد منافسات اليوم الأول سباقات الرواد ذو القدرات الفائقة ومسابقة الكاتا الفردى و الكاتا الجماعى لجميع الاعمار السنية من سن 8 سنوات حتى 70 سنة.

وحصدت مصر المركز الاول في الترتيب العام للبطولة بعدما تفوقت على فرق فرنسا و بولندا أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ومن المقرر أن تقام غدا السبت منافسات الكوميته لجميع المراحل السنية وهو اليوم الختامي للبطولة.

وتقام البطولة بتنظيم الاتحاد المصرى الكاراتيه التقليدي برئاسة الدكتور رامى المكاوى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى الكاراتيه التقليدى بحضور السيد ليفيو رئيس الاتحاد الدولى الكاراتيه الموحد ومصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا وعصام شريف نائب رئيس لجنة الحكام الدولية ورئيس الاتحاد العربى للجنرال ومدير البطولة خالد جاد المولى رئيس لجنة الكاراتيه الجنرال والمفوض من قبل الاتحاد الدولى للكاراتيه الجنرال بجمهورية مصر العربية.