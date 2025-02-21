الدوري السعودي.. النصر يسقط أمام ريمونتادا الاتفاق بمشاركة رونالدو وطرد دوران

سقط فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فخ الهزيمة أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الاتفاق، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مباراة النصر ضد الاتفاق

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يشهد الشوط الثاني تسجيل 5 أهداف، وحالة طرد في صفوف النصر.

افتتح أيمن يحيى التسجيل لرفاق رونالدو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك جيني فينالدوم التعادل لصالح الاتفاق في الدقيقة 58.

وأعاد محمد آل فتيل النصر للمقدمة مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 65، قبل أن يحقق الاتفاق ريمونتادا بتسجيل هدفين متتاليين.

وجاء هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 82، عن طريق النيران الصديقة، سجله محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز فينالدوم هدف الفوز لفريق الاتفاق في الدقيقة 89.

وشهدت الدقيقة 90+3، إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه المهاجم الكولومبي جون دوران، ليزيد من معاناة النصر في المباراة التي خسرها بنتيجة 3-2 من الاتفاق.

بذلك، لعب كريستيانو رونالدو 20 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 44 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة ارتقى بها إلى المرتبة الثامنة.