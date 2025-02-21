التصريح بدفن جثة عامل سقط من الطابق الثالث بأكتوبر

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء قيامه بجمع مخلفات بناء داخل مول تحت الإنشاء بدائرة قسم أكتوبر أول، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "عادل"، 44 سنة، عامل، وذلك بعد أن اختل توازنه أثناء إلقاء مخلفات البناء في منور المول تحت الإنشاء، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.