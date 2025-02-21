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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حرس الحدود يخطف تعادلًا قاتلًا من بتروجت في الدوري

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت
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انتهت مواجهة بتروجت وحرس الحدود بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز 2024-2025، على استاد الكلية الحربية.

بدأ بتروجت المباراة بقوة وافتتح هادي رياض التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة حاسمة من رشاد المتولي. وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أدرك حازم محمد التعادل لحرس الحدود في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني، عاد بتروجت للتقدم مجددًا عن طريق أحمد فاروق في الدقيقة 87، ليقترب من حصد النقاط الثلاث. 

لكن عمر جمال رفض خسارة فريقه وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+1 برأسية رائعة بعد تمريرة محمد فاروق، ليحسم اللقاء بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة، يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده في جدول ترتيب دوري نايل، في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

التعادل الإيجابي استاد الكلية الحربية اللحظات الأخيرة هدف التعادل تمريرة حاسمة جدول ترتيب مواجهة بتروجت وحرس الحدود منافسات الجولة