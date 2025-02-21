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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أثناء نشر الغسيل.. دفن جثة طالبة سقطت من الطابق الرابع بالطالبية

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء نشر الغسيل في منطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى المقدم عبد الحميد مرسي، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط فتاة من علو بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "رحمة"، 17 سنة، طالبة، إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الرابع أثناء نشرها الغسيل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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