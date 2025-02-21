مسلسلات رمضان 2025...عداوة بين ريم مصطفى وإلهام شاهين في "سيد الناس"

تواصل النجمة ريم مصطفى تصوير دورها في مسلسل "سيد الناس" الذي تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، وتقدم فيه شخصية شعبية من حي السبتية لأول مرة في مشوارها متمردة على ملامحها وكذلك طبيعة أدوارها، لتدخل تحد جديد وسط ترقب كبير من الجمهور لمشاهدة العمل.

تشهد أحداث مسلسل "سيد الناس" دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي، وخلال الحلقات تنشأ عداوة بين ريم مصطفى وإلهام شاهين وتكون علاقتهما مثل "ناقر ونقير" لاسيما وأنهما يعيشها في منزل واحد وهو بيت العائلة.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج محمد سامي الذى شاركت فى الكتابة مع خالد صلاح.

وتعود ريم مصطفى إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها، "سره الباتع" في رمضان 2023، وهو العمل المستوحى من رواية يوسف إدريس، وسيناريو وحزار وإخراج خالد يوسف، وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل وعدد كبير من الفنانين.

وتواجدت ريم مصطفى سينمائياً العام الماضي خلال فيلم "أهل الكهف"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى السينمائي، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، جميل برسوم. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج عمرو عرفة.