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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 129.. أشرف بن شرقي يقود قائمة الأهلي ضد الزمالك

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة التي دخل بها الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة القمة 129 ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك  غدًا السبت، على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وشهدت قائمة الأهلي تواجد أشرف بن شرقي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي بعد تعافيه من الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة
خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومصطفى العش وأشرف داري وكريم الدبيس.


خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، أحمد رضا، عمر الساعي، إمام عاشور 
الهجوم: حسين الشحات ومحمد عبد الله، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، ونيجك جراديشار.
 

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك اشرف بن شرقى الاهلي والزمالك مباراة القمة 129