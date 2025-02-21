أوكرانيا تثمن دعم كرواتيا وتؤكد أهمية الأمن في تحقيق السلام

ثمنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، موقف كرواتيا الثابت بأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لا يمكن أن يتحقق دون ضمانات أمنية واضحة.

جاء ذلك، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش.

وذكر زيلينسكي - في رسالة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي "تيليجرام" - أن أوكرانيا تثمن قرار كرواتيا الأخير بشأن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، مؤكدا أهمية الحفاظ على فهم مشترك لتطورات الأحداث الحالية.

وأضاف الرئيس الأوكراني "ناقشنا الخطوات المقبلة والخطط المشتركة للفترة القادمة، فموقف أوروبا اليوم هو الذي يحدد أمنها في الغد، ونحن جميعا بحاجة إلى سلام قوي ودائم".

ويذكر أن الحكومة الكرواتية قررت في 30 يناير الماضي، تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والتقنية لدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها.