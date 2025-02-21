لأول مرة .. تركيب صمام مخ بريتوني في مستشفى حكومي بدمياط

أجرى الفريق الطبى بمستشفى دمياط العام جراحة ناجحة لتركيب صمام مخى بريتونى لمريضة تعانى من فشل كلوي وغيبوبة ، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة لها قبل إجراء الجراحة والتى تبين خلالها من وجود استسقاء حاد بالمخ أثر على درجة الوعى والحركة ، وعليه تم التعاون مع كافة الأقسام للتجهيز لإجراء الجراحة وتركيب الصمام لصرف ضغط السائل النخاعى الزائد و خروج الحالة بدرجة وعى كاملة بعد نجاح العملية ، والتى تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط ، فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار بتخصص جراحات المخ والأعصاب حيث تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط

هذا وقد توجه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالتحية إلى مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد بدران و الدكتور محمد اللبان مدير المستشفى، والفريق الطبى بالمستشفي " الدكتور معاذ ياسر العبد (مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب) ، الدكتور محمد إيهاب قابيل (مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب ، الدكتور احمد شوقى (اخصائى التخدير ) ، الدكتور احمد محمود (اخصائى الكلى الصناعى) و الدكتورة شيماء الاغا (اخصائى الكلى الصناعى)و جميع افراد الطاقم الطبي المعاون على هذه الجهود الناجحة .

وأكد " محافظ دمياط " دعمه المستمر للمنظومة الطبية بالمحافظة ، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين و القضاء على قوائم الانتظار .

أعلنت مديرية الصحة في دمياط ضبط وإعدام ١١٦٥ كيلو أغذية ومشروبات تالفة في حملات تفتيشية مكثفة بدمياط في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطنين وتحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية.

نفذت فرق إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية شملت مدينة دمياط الجديدة والعنانية حيث شملت الحملات المرور على ٦٣ منشأة غذائية حيث تبين أن ٥٠ منشأة تدار بدون ترخيص و٣ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها إداريًا، كما تم تحرير ١٠٠ محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة وإعدام ٨١٥ كيلو من الأغذية والمشروبات والزيوت التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ٣٥٠ كيلو قشطه مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية . وتم سحب ١١عينة للفحص بالمعمل المختص للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية .