دراما رمضان.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل "النص"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "النص"، البرومو الدعائي للمسلسل، استعداداً للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

وجاء الإعلان بتقديم بعض المشاهد التشويقية للمسلسل، ونبذه عن بعض تفاصيل العمل لمشاركتها مع الجمهور للترويج للمسلسل.

جاءت أبرز تفاصيل البرومو عن شخصية بطل العمل النص والتي يقدمها الفنان أحمد أمين، وموهبته الكبيرة في السرقة "بخفة اليد"، ولكن المفارقة أنه يسرق من أجل من حوله.

https://www.instagram.com/reel/DGV7TmEoZJy/?igsh=MTRoa2h0Y2ticnY5aA==

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير على البرومو الدعائي للمسلسل، وسط سعادة كبيرة ببطل العمل أحمد أمين والذي يحقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بأعماله الفنية.

المسلسل بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، والإخراج حسام علي.