افتتاح مساجد وحملات نظافة استعداداً لشهر رمضان في دمياط

افتتح اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط مسجد المتبولي بالسنانية التابع لإدارة أوقاف كفر البطيخ وذلك بديلاً عن مسجد الشيخ على الصياد ، وبعد تنفيذ أعمال إحلاله وتجديده نيابةً عن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط حيث جاء الافتتاح بحضور النائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ و فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بدمياط.

هذا واستهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير مديرية الأوقاف خطبة الجمعة التى جاءت بعنوان " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق " .

فيما وتاتى تلك الجهود برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف و الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لعمارة بيوت الله والعناية بها وتطويرها.

حملة نظافة كبرى بالمساجد وملحقاتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

حسب توجيهات معالي أ د / أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف

عناية وإشراف فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط

كما انطلقت حملة النظافة الكبرى التى يتبناها وزير الأوقاف وتستمر حتى آخر يوم من شهر شعبان استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك وبدأت الحملة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط ومسجد النور الحرس بدمياط ومسجد عمر الموصلي بدمياط بحضور وإشراف الشيخ محمد محمد سلامة وكيل الوزارة والشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الإدارات و الشيخ محمد عبد اللطيف أبو الاسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط.

كما قاد مديري الإدارات حملات النظافة كل بإدارته.

