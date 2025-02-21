نتائج الجولة الخامسة من مباريات دوري الكرة النسائية “الهبوط ”

انتهت اليوم الجمعة، مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" بمشاركة 7 فرق، ضمن منافسات الجولة الخامسة، لتحديد الفريق الهابط في الدوري.
وواجه فريق اتحاد بسيون نظيره إنبي على نادي اتحاد بسيون ،فيما التقى المصري و بالم هيلز على نادي المصري الاجتماعي، وأخيرًا تنافس كل من الاتحاد السكندري والطيران على ملعب النادي فرع سموحة.
نتائج مباريات دوري الكرة النسائية مجموعة الهبوط
الطيران يهزم الإتحاد السكندرى 2/1
المصرى يتعادل مع بالم هيلز 1/1
إتحاد بسيون يهزم إنبى 1/0.
و ينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).