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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج الجولة الخامسة من مباريات دوري الكرة النسائية “الهبوط ”

لاعبات اتحاد بسيون
لاعبات اتحاد بسيون
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انتهت اليوم الجمعة، مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" بمشاركة 7 فرق، ضمن منافسات الجولة الخامسة، لتحديد الفريق الهابط في الدوري.

وواجه فريق اتحاد بسيون نظيره إنبي على نادي اتحاد بسيون ،فيما التقى المصري و بالم هيلز على نادي المصري الاجتماعي، وأخيرًا تنافس كل من الاتحاد السكندري والطيران على ملعب النادي فرع سموحة.

 

نتائج مباريات دوري الكرة النسائية مجموعة الهبوط 
الطيران يهزم الإتحاد السكندرى 2/1  
المصرى يتعادل مع بالم هيلز 1/1 
إتحاد بسيون يهزم إنبى 1/0.

 

و ينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

 

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