نتائج الجولة الخامسة من مباريات دوري الكرة النسائية “الهبوط ”

انتهت اليوم الجمعة، مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" بمشاركة 7 فرق، ضمن منافسات الجولة الخامسة، لتحديد الفريق الهابط في الدوري.

وواجه فريق اتحاد بسيون نظيره إنبي على نادي اتحاد بسيون ،فيما التقى المصري و بالم هيلز على نادي المصري الاجتماعي، وأخيرًا تنافس كل من الاتحاد السكندري والطيران على ملعب النادي فرع سموحة.

نتائج مباريات دوري الكرة النسائية مجموعة الهبوط

الطيران يهزم الإتحاد السكندرى 2/1

المصرى يتعادل مع بالم هيلز 1/1

إتحاد بسيون يهزم إنبى 1/0.