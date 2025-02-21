البيت الأبيض: لدى ترامب فريق يعمل مع الإسرائيليين ويتفاوض لوقف الحرب في غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب شكّل فريقًا يعمل بنشاط مع الجانب الإسرائيلي للتفاوض على وقف الحرب في غزة. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة.

في تصريح سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن فريق الرئيس المنتخب ترامب يدعم الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في قطاع غزة.

من جانبه، شدد الرئيس ترامب على التزامه بإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى نجاحاته في هذا المجال خلال ولايته الأولى. وأضاف أن فريقه يعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في غزة، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.