منتخب التايكوندو يحقق المركز الثالث بالترتيب العام فى بطولة آسيا المفتوحة بباكستان

حقق منتخب مصر للتايكوندو المركز الثالث بالترتيب العام ببطولة آسيا المفتوحة للتايكوندو وبمشاركة اربعة لاعبين فقط خلال البطولة وهم رامي عيسي وزن تحت ٧٤ك و يوسف عصام وزن تحت ٦٣ك و ليلي شريف وزن تحت ٤٩ك و ملك ضياء وزن تحت ٧٣ك

وحصل لاعبي المنتخب على ثلاث ميداليات متنوع بواقع ذهبيتين للاعبة ليلي شريف وملك ضياء وبرونزية للاعب رامي عيسي ، فيما شارك لاعب المنتخب سيف عيسي وزن تحت ٨٧ك بأسم نادي الشباب السعودي المعار اليه فى هذا البطولة تحت العلم المصري

وحقق ذهبية الوزن واحسن لاعب فى البطولة ، كما حقق لاعب نادي الصيد المصري محمد عبده ذهبية وزن تحت ٥٤ك بالبطولة.

جاءت مشاركة لاعبي المنتخب بالبطولة فى اطار رؤية مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى فى فتح الباب لمشاركة لاعبي المنتخب بالبطولات الدولية المختلفة لمتابعتهم و حصد النقاط اللازمة وزيادة الاحتكاك الدولي فى بداية برنامج اعداد المنتخب والمُعد من قِبل المهندس محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الوطني الأول