مستشار الأمن القومى الأمريكى: ترامب سينهى الحروب فى الشرق الأوسط

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، مؤكدًا دعمه لحل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأشار والتز إلى أن انتخاب ترامب ساهم في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، شدد والتز على أن وجود ترامب سيساهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا قريبًا. يأتي ذلك في ظل محادثات جرت في الرياض بين مسؤولين أمريكيين وروس، ركزت على إيجاد حلول سلمية للنزاع وتحسين العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، حذر والتز من الأصوات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتعارض السلام في أوروبا، معتبرًا أن هذا التوجه يفتقر إلى المنطق. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يستدعي جهودًا دبلوماسية مكثفة لتحقيق الاستقرار والسلام.

يُذكر أن الرئيس ترامب تعهد سابقًا بإنهاء النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا التزامه بإحلال السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

