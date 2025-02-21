القمة 129.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي الزمالك، غدا السبت، على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل التدريب الأخير للأهلي

بدأ مران الفريق بمحاضرة مطوّلة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي تحدث مع لاعبي الفريق عن بعض النقاط الفنية الخاصة باللقاء، ووجه لهم تعليمات محددة، ثم خاض الفريق مرانه الذي شهد بعض الجمل الخططية التي ينوي كولر تنفيذها فى لقاء الغد المُرتقب.

وعقد كولر جلسة مع معاونيه لترتيب عدة أمور خاصة بمباراة الغد، كما تحدث مع بعض اللاعبين في جلسات خاصة لتوجيه التعليمات لهم

وركز مدرب الأهلي على بعض الجوانب الفنية خلال المران الختامي المقرر أن يطبقها لاعبي الأهلي في مباراة الغد.

كما خضع حراس مرمي الفريق لتدريبات قوية تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

ويفتقد الأهلي جهود عدد كبير من لاعبي الفريق لأسباب مختلفة على رأسهم علي معلول ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم، كريم فؤاد، يحيى عطية الله، رضا سليم.

