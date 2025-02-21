وائل رياض يعلن قائمة منتخب المحليين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين ، تحت قيادة وائل رياض، قائمة والتي تضم 26 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق بداية من الغد، استعدادًا للقاء جنوب أفريقيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

وجائت القائمة التي اختارها رياض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود، حسين زكريا، محمد أبو النجا، أحمد طارق

الدفاع: أيمن أشرف، عبد الرحمن صميدة، مهاب سامى، احمد عيد، لؤى وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد

الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياسطى، محمد مجدى، يوسف الجوهرى، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء.

الهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، على حسين.