ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ولي عهد البحرين يشارك في القمة التشاورية بالرياض

القمة التشاورية بالرياض
القمة التشاورية بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن.


كما مثل البحرين وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

وجاء هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السعودية والإمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم