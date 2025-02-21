الشوط الأول .. البنك الأهلي يتقدم علي الاتحاد السكندري

انتهي الشوط الاول بين البنك الاهلي والاتحاد السكندرى بهدفين للبنك مقابل هدف للاتحاد في المباراة التي تجمع بينهم علي استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

أحرز البنك الأهلي هدفين مبكرين في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقتين 3 و5 عن طريق أسامة فيصل ومحمد إبراهيم على الترتيب، فيما سجل عمرو جمعة هدف التعديل في الدقيقة 33 لتصبح النتيجة 2 / 1 للبنك الأهلي، وتستمر المباراة بهذه النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

تشكيل الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود علاء، ومحمود شبانه ومحمد المغربي.

خط الوسط: عبدالغني محمد ومورو ساليفو، وكريم الديب وهشام بلحة.

خط الهجوم: فادي فريد وعمرو جمعة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

صبحي سليمان ومحمود متولي، ومؤمن شريف وأحمد الشيمي، وإسلام مرزوق وسمير فكري، وإيمانويل إبيه ويوسف أسامة نبيه، وشكري نجيب.