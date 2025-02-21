فرقة لحن للإنشاد الدينى بالدقهلية تتألق في عروضها الفنية

فرقة غير تقليدية، عندما تستمع اليها تنقلك حلاوة الصوت وعزوبة الكلمات الي عالم روحاني مبدع، ابدعت في انشادها الديني ، وتألقت. خلال عروضها يشهر رمضان الكريم ..أنها فرقة لحن للانشاد الدينى التابعة لقصر ثقافة تمى الامديد بمحافظة الدقهلية ، وذلك تحت رعاية تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية.



وقال “عادل الفقي.”مايسترو ومؤسس الفريق . أنه كان المؤسس للفريق منذ بداية عام ٢٠٢٢، موضحا أنه أنه تم الاعتماد الرسمى فى سبتمبر عام ٢٠٢٣ كفرقه معتمده تابعه لوزارة الثقافه فرع ثقافة الدقهلية.

وأضاف : الفرقة. تشارك في جميع المحافل الدينية ،واحتفالات محافظة الدقهلية ، موضحا أنها تضم اكثر من ٣٠ عضوا ،منهم موسيقيين ومنشدين

وأشار الفقى إلى أن من أبرز الموسيقيين بالفرفة عازف الاورج لطفي عبد المطلب، عازف الكمان حمدي شعبان ،وعازف الناى محمد مجيد ومن أبرز المنشدين كريم القرقيرى محمود زيدان ، ومروان ذكى واحمد عرفان.

وأكد أن الفريق شارك في مسابقة فن بلدى في شهر رمضان العام الماضي، التي أقيمت على مسرح السامر لافتا الى أن الفريق حصد المركز الثالث فى أول مشاركه رسميه له، وان من المخطط أن تشارك الفرقه في ليالي رمضان الثقافية

وتابع الفقى : تشتهر الفرقه بتقديم الابتهالات التراثيه والتى يثنى عليها الجمهور دائما مثل امدح المكمل وميلاد طه واللهم صلي على سيدنا محمد وقمر سيدنا النبي ويا صلاة الزين ولأجل النبي وعليك سلام الله.

يشار إلى أن المايسترو عادل الفقي هو أحد ابناء تمى الامديد ويعمل مطرب وعضو عامل بنقابة المهن الموسيقيه ومتخصص في علم الفوكاليز والأصوات وكان سلطان جوده المدير الأسبق لقصر ثقافة تمي الامديد هو أول من اتاح الفرصه للمايسترو عادل الفقي لاكتشاف المواهب وبداية تأسيس الفريق



وقال الفقى ان الفرقة تم تكريمها من رئيس إقليم شرق الدلتا السابق عمرو فرج وقدم درع التميز للفريق كما كرمها مدير فرع ثقافة الدقهلية نائبا عن رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافة لتميزها وتفوقها في مجال الانشاد الديني.