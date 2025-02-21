الاثنين .. “الزيتون المستقبل المأمول بين المشاكل والحلول” ورشة بمعهد بحوث البساتين

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان “الزيتون.. المستقبل المأمول مابين المشاكل والحلول” .

في هذا السياق قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين ان هذة الورشة تأتي في أطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل علي حلها وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

تعقد الورشة يوم الاثنين المقبل بحضور الدكتور طارق البللك رئيس قسم بحوث الزيتون وعدد من باحثي المعهد والمهتمين بزراعة الزيتون

وتتضمن الورشة عدة محاور رئيسية هى

المشاكل والتحديات التى تواجه محصول الزيتون وكيفيه ايجاد حلول تطبيقية لهذه المشاكل والتحديات، ووضع الخريطة الصنفية لمحصول الزيتون وضرورة الالتزام بهذه الخريطة على مستوى الجمهورية لضمان الحصول على محصول جيد من كل صنف .

متابعه تأثير التغيرات المناخية على أشجار الزيتون وكيفيه تقليل التأثير الضار لهذه المتغيرات ، وضع برنامج متكامل لمحصول الزيتون يشمل كل العمليات البستانية من تقليم وتسميد ورى

الحديث عن الزراعه الكثيفة وعالية الكثافة وما لها وما عليها وكذلك كيفيه الاستفاده من المخلفات الناتجة عن شجرة الزيتون وزيت الزيتون

واخيرا كيفيه تطبيق نظام الإدارة الذكية لمزارع الزيتون.

من جانبه قال الدكتور محمد ابو الوفا وكيل معهد البساتين للإرشاد والتدريب انه سوف يتم استعراض أهم الجهود البحثية التى قام بها قسم بحوث الزيتون وفاكهة المناطق شبه الجافة للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه محصول الزيتون