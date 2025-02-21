"فرانس برس": قمة الرياض غير الرسمية بشأن غزة وحدت العرب لمواجهة خطة ترامب

وصفت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، قمة الرياض غير الرسمية بشأن قطاع غزة، والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي الاستحواذ عليه وتهجير الفلسطينيين منه، بأنها تهدف للتصدي لخطة ترامب.

وقالت الوكالة أن الدول العربية اتحدت في معارضتها لخطة ترامب، لكن لم يتم بعد الاتفاق حول من يجب أن يحكم غزة وكيف يمكن تمويل إعادة إعمارها.

وأثار ترامب غضبا عالميا عندما اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل أكثر من مليوني نسمة من سكانها إلى مصر والأردن، وفقا للوكالة.

وأشارت الوكالة إلي أن غزة في حالة خراب إلى حد كبير بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها، حيث قدرت الأمم المتحدة مؤخرا أن إعادة الإعمار ستكلف أكثر من 53 مليار دولار.

ويرى القادة العرب أن هناك حاجة إلي خطة بدلية عن خطة ترامب فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي إلى حجم المهمة كمبرر لنقل السكان الفلسطينيين من القطاع.