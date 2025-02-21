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الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم 21 فبراير 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 21-2-2025، داخل الأسواق الرسمية للعملة، بالتوازي مع تعطل عمل البنوك في مصر اليوم وغدا السبت.

في آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه؛ وصل لنحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.

وسجل أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك “ أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة”، ثم 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل".

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى  50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و قطر الوطني QNB و 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي”، و كذلك 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي HSBC و المصري الخليجي، ثم 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها في مصرف أبوظبي الاسلامي و الزراعي المصري و 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول.

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