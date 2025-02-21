سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم 21 فبراير 2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 21-2-2025، داخل الأسواق الرسمية للعملة، بالتوازي مع تعطل عمل البنوك في مصر اليوم وغدا السبت.

في آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه؛ وصل لنحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.

وسجل أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك “ أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة”، ثم 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل".

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و قطر الوطني QNB و 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي”، و كذلك 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي HSBC و المصري الخليجي، ثم 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها في مصرف أبوظبي الاسلامي و الزراعي المصري و 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول.