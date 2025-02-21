فريق المصري تحت 17 عامًا.. يفوز على الأوليمبي بثلاثة أهداف

فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2007 " بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي على ضيفه فريق الأوليمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الجمهورية " بـ "، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة بملعب النادي المصري الاجتماعي تحت قيادة تحكيمية لطاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من منير يوسف وأحمد طارق وأسماء قنديل.



بتلك النتيجة يرتفع المصري إلى النقطة التاسعة والخمسين مواصلًا احتلال صدارة جدول الترتيب بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم فريق الأوليمبي بهدفه الوحيد في الدقيقة التاسعة والعشرين من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل المصري بهدف من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة الأربعين عن طريق يوسف حسام.

وفي الشوط المصري يضغط المصري بكل خطوطه وينجح محمد أسامة في إحراز هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عشر، فيما اختتم نبيل وائل أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثالث لأبناء بورسعيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: السيد عماد لحراسة المرمى، سيف حاتم ، تامر أبو المعاطي ، محمد فرج ، يوسف حسام لخط الظهر ، أحمد راضي ، محمد غازي، محمد أشرف عبد اللاه لخط الوسط، عبد الرحمن الشحات ، محمد أسامة، سيف الجبالي لخط الهجوم.

فيما شارك كبدلاء كل من محمد علي عباس ، محمد عسران، نبيل وائل ، نور متولي، مالك النحاس.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من :ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا، ك. أحمد صلاح مدربًا مساعدًا ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الجراحي إداريًا، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليًا.