4 غيابات.. قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره لاس بالماس بملعب جران كاناريا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس تواجد القوة الهجومية الضاربة، المتمثلة في البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجوهرة الفريق لامين يامال، والبرازيلي رافينيا، بالإضافة إلى ثلاثي الوسط الهجومي داني أولمو وبيدري جونزاليس وبابلو جافي.

ويغيب كل من أنسو فاتي وأندرياس كريستنسن والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن ومارك بيرنال عن المباراة للإصابة.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد في وصافة الترتيب، بينما يأتي لاس بالماس في المركز السابع عشر وفي رصيده 23 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، جول كوندي، إيريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بابلو توري، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس، داني أولمو، بابلو جافي.

وفي الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، باو فيكتور.